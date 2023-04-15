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Общество

Пензенцам не следует есть крашеные яйца, подаренные после Пасхи

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Празднуя Светлую Пасху, не стоит красить сразу много яиц - лучше ограничиться одним-двумя на человека.

Такой совет дал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

«Эти яйца часто лежат в качестве украшения на столе день, два, три. Этого ни в коем случае нельзя делать. Сваренное вкрутую яйцо должно быть съедено в течение 12 часов максимум, а лучше - в течение шести часов. Если убрать яйца в холодильник, срок хранения увеличится до 36 часов, но чаще всего пасхальные яйца в холодильнике не держат», - предупредил он.

Диетолог не советует есть пасхальное яйцо, подаренное после праздника: это грозит инфекционными заболеваниями кишечной группы.

«Долгое хранение яиц чревато инфекционными заболеваниями кишечной группы. Это может быть пищевая токсикоинфекция, потому что токсины впитываются в ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), и это может кончиться тяжелым осложнением. Также есть риск сальмонеллеза. Сальмонеллы гибнут при варке яиц, но точно так же могут появиться вновь - из воздуха, пищи, соседних продуктов», - объяснил Михаил Гинзбург.

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Источник — фото pixabay.com
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