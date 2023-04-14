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Общество

Следователи выясняют все нюансы приватизации земли в Ахунах

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Следователи приступили к выяснению истории, каким образом земля в микрорайоне Пензы, имеющем статус курорта, оказалась в частных руках.

«В отделе по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка по факту приватизации в период с 2014 по 2019 год земельных участков в Ахунах и их дальнейшей реализации частному лицу», - сообщила старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

При проверке будет оценена законность заключенного договора, а также действий должностных лиц органов исполнительной власти региона, ответственных за распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пензенской области.

По результатам проверки следователь примет процессуальное решение.

В феврале этого года в Железнодорожном районном суде Пензы началось рассмотрение дела, связанного с поселком «Ахунский бор». С иском, основанном в том числе и на обращениях противников застройки лесной зоны, обратилась прокуратура. Цель - вернуть земельный участок в собственность Пензенской области.

Земля находилась у «Агентства ипотечного кредитования», а после банкротства этой организации ее купили некие горожане, поделили ее на 172 участка и перепродали желающим построить в Ахунах дома. Разрешение на строительство давала администрация Пензы. В случае возвращения участков в собственность региона люди перестанут быть собственниками и превратятся в арендаторов.

После этого в областной суд был в свою очередь подан иск о лишении Ахун статуса курорта, установленного в 2000 году.

Также стало известно, что на участке между дорогой, ведущей на КПП «Ахунский» Заречного, и коттеджным поселком в Ахунах на особо охраняемой природной территории незаконно вырубили деревья и кустарники и испортили почву. Ущерб составил 8 703 163 рубля.

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