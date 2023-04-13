В Пензе зафиксировали свалки мусора рядом с железной дорогой

13.04.2023 | 20:33

Вид на Пензу со стороны железной дороги не впечатляет. Несанкционированные свалки, мусор и хаотично растущие деревья не только ухудшают пейзаж, открывающийся перед пассажирами и гостями города, но и создают антисанитарные и пожароопасные условия.

Сотрудники Куйбышевской магистрали и представители городской и районных администраций провели экологический рейд.

«По чистоте работы хватает. Районным администрациям поручено связаться с представителями гаражных кооперативов. У нас весь практически мусор по полосе отвода, это все идет из гаражных кооперативов. И колеса, и канистры, и запасные части машин», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы по Руслан Тинчурин.

Мусор также скапливается в районах частного сектора и садовых товариществ. Портят виды и вандалы, которые на заборах и фасадах зданий рисуют граффити.

Такие рейды устраиваются ежегодно - весной и осенью. И они приносят результаты.

«Гораздо меньше мусора и со стороны промпредприятий, и со стороны частного сектора. Мне приятно, что железнодорожники свое посильное участие приняли и к этому осмотру, к весне подготовились. Остались некоторые штрихи небольшие», - заверил заместитель главного инженера КбшЖД по Пензенскому региону Алексей Антонов.

Всего зафиксировано 12 мест скопления мусора, план по их ликвидации уже разработан.