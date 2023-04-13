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Общество

В Пензе зафиксировали свалки мусора рядом с железной дорогой

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Вид на Пензу со стороны железной дороги не впечатляет. Несанкционированные свалки, мусор и хаотично растущие деревья не только ухудшают пейзаж, открывающийся перед пассажирами и гостями города, но и создают антисанитарные и пожароопасные условия.

Сотрудники Куйбышевской магистрали и представители городской и районных администраций провели экологический рейд.

«По чистоте работы хватает. Районным администрациям поручено связаться с представителями гаражных кооперативов. У нас весь практически мусор по полосе отвода, это все идет из гаражных кооперативов. И колеса, и канистры, и запасные части машин», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы по Руслан Тинчурин.

Мусор также скапливается в районах частного сектора и садовых товариществ. Портят виды и вандалы, которые на заборах и фасадах зданий рисуют граффити.

Такие рейды устраиваются ежегодно - весной и осенью. И они приносят результаты.

«Гораздо меньше мусора и со стороны промпредприятий, и со стороны частного сектора. Мне приятно, что железнодорожники свое посильное участие приняли и к этому осмотру, к весне подготовились. Остались некоторые штрихи небольшие», - заверил заместитель главного инженера КбшЖД по Пензенскому региону Алексей Антонов.

Всего зафиксировано 12 мест скопления мусора, план по их ликвидации уже разработан.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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