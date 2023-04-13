У пытающихся попасть в «Telegram для взрослых» воруют аккаунты

13.04.2023 | 16:08

Россияне, которые надеются через боты в Telegram найти откровенные снимки знакомых, в результате лишаются своих аккаунтов. О новой схеме мошенников рассказали «Известиям» специалисты «Лаборатории Касперского».

Аферисты предлагают пользователям доступ к «Telegram для взрослых». Для этого нужно авторизоваться в боте, а он якобы уже найдет откровенные материалы с участием знакомых владельца аккаунта.

Людям, которые соглашаются на предложение, приходит фишинговая ссылка на сайт, где просят ввести логин и пароль от мессенджера. Если данные отправить, мошенники получают доступ к аккаунту.

Далее они могут делать все, что им заблагорассудится: красть конфиденциальную информацию, шантажировать, рассылать от имени жертвы мошеннические сообщения.

В январе в Telegram происходила самая массовая и технически организованная кража аккаунтов за все время работы мессенджера, отмечали специалисты с «Объясняем.рф». Пользователям приходило сообщение с предложением ознакомиться со списками людей, которых якобы призовут по частичной мобилизации 1-3 февраля 2023 года. Если он переходил по ссылке и вводил данные и одноразовый код доступа, то у него крали аккаунт.