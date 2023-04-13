14 апреля в Пензенской области ждут усиления ветра и похолодания

13.04.2023 | 13:35

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Пензенской области об усилении ветра в пятницу, 14 апреля. На этот день прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Местами порывы северо-восточного ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.

За окном похолодает: если 12-го и 13-го числа термометры показывали днем +17...+18 градусов, то 14-го будет всего лишь +8...+10, ночью +2...+4.

На протяжении суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, уточнили пензенские метеорологи.

«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. При нахождении в дороге, на открытой местности лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле», - предупредили население специалисты ГУ МЧС России по Пензенской области.