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Общество

Женщина засудила ТСЖ, не сумевшее устранить протечку

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Жительница Кузнецка потребовала у ТСЖ «Надежда» выплатить ей материальный ущерб, причиненный заливом квартиры.

28 января 2022 года у соседки женщины, проживающей сверху, прорвало полотенцесушитель. Она обратилась к работникам ТСЖ и попросила устранить неисправность, однако специалисты не справились. В итоге квартиру кузнечанки затопило.

«Произошло намокание стен, потолка, пола в ванной комнате; потолка, стен и мебели на кухне и в прихожей; в спальне на потолке из гипсокартона появились желтые пятна; повреждена бытовая техника (блендер и кофемолка)», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Женщина обратилась в суд и попросила взыскать с ТСЖ компенсацию за причиненный ущерб и компенсацию морального вреда.

«Представитель ТСЖ с иском не согласился, считал, что вина ТСЖ в заливе квартиры истицы отсутствует. Однако суд этот довод ответчика счел несостоятельным и несоответствующим установленным в ходе судебного разбирательства обстоятельствам», - сообщили в пресс-службе.

Организацию обязали возместить пострадавшей кузнечанке материальный ущерб (142 000 рублей), компенсировать моральный вред (2 000 рублей), уплатить штраф за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя (72 050 рублей) и судебные расходы.

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