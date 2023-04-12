В Первомайском районе побелят полторы тысячи деревьев

Наталья Воронина - сотрудница комплексного центра социальной помощи семье и детям Первомайского района. Мастерски управляться с малярной кистью не ее работа. Но, если нужно, девушка с удовольствием принимает участие в месячнике по благоустройству города.
«Кто хочет отгулы, у кого нет частного дома, кто живет в квартирах душных - вышел, поработал, надышался свежим воздухом. Даже иногда весело бывает. Например, когда с мужем едем, говорю: смотри, эти деревья красила я», - рассказала Наталья Воронина.
Приведение города в порядок для большинства участников санитарного месячника - дело принципа. Совместный труд объединяет.
«Как в советское время мы выходили, дети, убирали территорию у школы. Так же и народ, каждая организация должна выйти и убрать около себя», - призвала соцработник Марина Безбабнова.
Администрация Первомайского района обеспечила всех помощников необходимым инвентарем: перчатками, кистями, краской, ее нужно много. Фронт работ большой - Куйбышева, Лермонтова, несколько улиц на Западной Поляне. Задача - побелить стволы на высоту около полутора метров от земли.
«Для деревьев это полезно от болезней и вредителей. И для внешнего вида - улучшить облик города», - отметил начальник отдела благоустройства Первомайского района г. Пензы Валерий Трифонов.
До 22 апреля в Первомайском районе будут покрашены 1,5 тысячи деревьев на 16 улицах.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀