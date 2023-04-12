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Общество

В очередь на путевку в лагерь встали уже почти 7 000 человек

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В электронной очереди на путевку в лагерь сейчас стоят около 7 000 человек. При этом льготных, предполагающих софинансирование к родительской плате, будет около 5 000, сообщил на заседании в гордуме в среду, 12 апреля, председатель комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков.

«За первые два часа работы сайта leto58.ru в электронную очередь поставлено 6 033 ребенка. Их родители получили талоны-уведомления, где указаны дата и время для обращения в администрацию района», - уточняли ранее в мэрии.

Выдавать льготные путевки начнут с 10 мая. Размер родительской платы составляет 5 562 рубля, кешбэк в этом году не предусмотрен.

Летом будут работать два муниципальных лагеря - «Строитель» (три смены, вместимость 1 245 человек) и «Юность» (четыре смены, вместимость 1 132 ребенка). Кроме того, заключены контракты с «Сельской здравницей» («Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор»). Ждет ребят и лагерь «Заря».

В 2023 году на организацию отдыха и оздоровления детей во время каникул, а также укрепление материально-технической базы лагерей направят 218 млн 481 тыс. 497 рублей. Это на 88 млн 735 тыс. 597 больше, чем в 2022-м, рассказал замглавы администрации Пензы Сергей Волков.

198 млн 84 тыс. выделяются из регионального и федерального бюджетов, 20 млн 397 тыс. - из бюджета города.

На эти деньги в пришкольных и загородных лагерях, а также в областных санаториях и лагерях на Черноморском побережье планируют оздоровить 16 777 детей (на 861 ребенка больше, чем в 2022-м).

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