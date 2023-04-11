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Общество

Пензенцы жалуются на отключение вместе с отоплением горячей воды

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В квартирах пензенцев с завершением отопительного сезона горячая вода пропала не только в батареях, но и в кранах. Об этом они сообщают на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«В городе отключили отопление и вместе с отоплением горячую воду. И главное, никто ничего не знает, по какой причине нет горячей воды», «Лучше скажите, почему с отоплением вновь пропала горячая вода??? Так ведь еще и на 2-3 дня, как сказала управляйка. Обещали одно, на деле - совершенно другое», - пишут люди.

Горожанка Ирина К. предположила, что холода еще могут вернуться.

«Мало того, что отключили отопление при наличии прогноза о сильном похолодании и ночных заморозках в конце текущей недели, так еще и безо всякого предупреждения отключили горячую воду. Ул. Лядова, 26! У меня маме почти 80 лет, она инвалид, почти не ходит. Почему коммунальщики позволяют себе издеваться над теми, кто отдал свой труд стране и за чей счет они по сути живут?!» - задала она вопрос.

Ответ пришел со страницы администрации города Пензы. В нем напоминается, что с 10 апреля в городе завершается отопительный сезон. В последнюю очередь будут отключены лечебные учреждения, детсады и школы.

«При переходе с зимнего на летний режим допустимы отключения горячего водоснабжение - все зависит от схемы подключения домов. Приносим извинения за временные неудобства», - объяснили в мэрии.

Такое ответ ни в коей мере не устроил горожанку. «Отключение ГВС без предупреждения недопустимо! Оно в принципе недопустимо никогда! Извинения хотелось бы получить и в денежном выражении в виде отмены платы за пару месяцев!» - высказала она свою точку зрения.

Ирина также предлагает в вопросах завершения отопительного сезона равняться на столицу.

«Основной критерий должен быть как в Москве: наступило 10 мая - можно отключить отопление!! Других критериев нет и быть не должно!!!» - утверждает она.

Ранее на странице губернатора пензенцы жаловались на жару в квартирах и просили отключить отопление. Им пообещали, что это произойдет в первой половине апреля. Причем каждое муниципальное образование принимает решение об окончании сезона самостоятельно.

Так, в Заречном отключения тепла начались 10-го числа и будут проходить постепенно. А в Кузнецке батареи начнут остывать с 17-го.

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