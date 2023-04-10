В нескольких населенных пунктах области на сутки отключат газ

В мае жители нескольких населенных пунктов в Кузнецком и Неверкинском районах Пензенской области на сутки останутся без газоснабжения.
Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», причиной отключения станет проведение ООО «Газпром трансгаз Самара» плановых ремонтных работ.
Газоснабжение приостановят с 8:00 вторника, 16 мая, до 8:00 среды, 17-го числа.
Без ресурса останутся жители деревни Боровой, поселка Верхозим и села Верхозим в Кузнецком районе и сел Демино, Кунчерово и Октябрьского - в Неверкинском.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀