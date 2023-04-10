В нескольких населенных пунктах области на сутки отключат газ

10.04.2023 | 09:00

В мае жители нескольких населенных пунктов в Кузнецком и Неверкинском районах Пензенской области на сутки останутся без газоснабжения.

Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», причиной отключения станет проведение ООО «Газпром трансгаз Самара» плановых ремонтных работ.

Газоснабжение приостановят с 8:00 вторника, 16 мая, до 8:00 среды, 17-го числа.

Без ресурса останутся жители деревни Боровой, поселка Верхозим и села Верхозим в Кузнецком районе и сел Демино, Кунчерово и Октябрьского - в Неверкинском.