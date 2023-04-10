Сетевое издание|18+|Понедельник|10 апр 2023|17:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

«Созвездие» получило диплом портала «Единый ресурс застройщиков»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жилой комплекс «Созвездие» в Городе Спутнике продолжает собирать награды. Проект строительного холдинга «Термодом» удостоился диплома портала ЕРЗ.РФ («Единый ресурс застройщиков») «За решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки».

Среди достоинств «Созвездия» эксперты особо выделили индивидуальный дизайн входных групп, класс энергоэффективности А, элементы умного дома, панорамные виды, квартирные окна с повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Диплом представителям холдинга вручил руководитель «Единого ресурса застройщиков» Кирилл Холопик в четверг, 6 апреля.

Ранее в этом году «Созвездие» вошло в число призеров градостроительного конкурса «ТОП ЖК-2023» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пензенской области». Еще одним победителем этого конкурса стал другой проект «Термодома» - ЖК «8 Марта».

Отдельным дипломом портала ЕРЗ.РФ также награжден Город Спутник.

Больше информации о проектах «Термодома» - на сайте termodom-pnz.ru, в офисах продаж строительного холдинга, а также по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Термодом-оптима», ООО СЗ «Термодом-групп», ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2», ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Ньютон». Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте