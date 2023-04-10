«Созвездие» получило диплом портала «Единый ресурс застройщиков»

10.04.2023 | 16:30

Жилой комплекс «Созвездие» в Городе Спутнике продолжает собирать награды. Проект строительного холдинга «Термодом» удостоился диплома портала ЕРЗ.РФ («Единый ресурс застройщиков») «За решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки».

Среди достоинств «Созвездия» эксперты особо выделили индивидуальный дизайн входных групп, класс энергоэффективности А, элементы умного дома, панорамные виды, квартирные окна с повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Диплом представителям холдинга вручил руководитель «Единого ресурса застройщиков» Кирилл Холопик в четверг, 6 апреля.

Ранее в этом году «Созвездие» вошло в число призеров градостроительного конкурса «ТОП ЖК-2023» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пензенской области». Еще одним победителем этого конкурса стал другой проект «Термодома» - ЖК «8 Марта».

Отдельным дипломом портала ЕРЗ.РФ также награжден Город Спутник.

Больше информации о проектах «Термодома» - на сайте termodom-pnz.ru, в офисах продаж строительного холдинга, а также по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Термодом-оптима», ООО СЗ «Термодом-групп», ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2», ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Ньютон». Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.