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Общество

Абдоминальные онкологи приглашают пензенцев на субботний прием

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В областном онкодиспансере объявили день открытых дверей. В субботу, 15 апреля, пензенцы смогут получить консультацию абдоминальных онкологов.

Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, абдоминальная онкология занимается диагностикой и лечением новообразований в органах пищеварительной системы и малого таза. Это опухоли пищевода, желудка, поджелудочной железы, кишечника, печени, желчного пузыря, матки и яичников.

Проконсультироваться можно будет с 10:00 до 14:00. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

На прием следует предварительно записаться в будние дни с 10:00 до 15:00 по номеру 8-937-422-64-54.

«Дни открытых дверей проводятся в областном онкологическом диспансере регулярно. Они позволяют своевременно диагностировать заболевание и начать лечение. В ходе последнего дня открытых дверей, который проходил 4 февраля, абдоминальный онколог, онкогинеколог и онкоуролог приняли 87 человек, у девяти пациентов были выявлены злокачественные новообразования, еще 39 пациентов были направлены на дополнительное обследование», - добавили в минздраве.

Ранее в регионе запустили акцию «Здоровая кожа». С ее помощью врачи хотят выявлять рак кожи (меланому) на ранних стадиях.

Суть акции такова: если человека беспокоят образования на коже, родинки (фиксируются увеличение размеров, неприятные ощущения, зуд, покалывание, жжение и т. д.), ему нужно заполнить форму по ссылке penzaonco.ru/project-healthy-skin, указав все обязательные данные, и направить фотографию образования с линейкой рядом (хорошего качества) на почту onko.dispanser58@mail.ru, подписав свои фамилию, имя и отчество. Врачи посмотрят материалы и, если заподозрят опухолевый процесс, пригласят пациента на прием.

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