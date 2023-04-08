Женщину, подвергшую опасности ребенка-пассажира, вызвали в ГИБДД

08.04.2023 | 12:45

Автолюбительницу, рисковавшую жизнью и здоровьем ребенка, ждет наказание. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в Госавтоинспекции.

Несколько дней назад под видеорегистратор попал автомобиль, с заднего сиденья которого в окно по грудь высунулся ребенок, опираясь для удобства руками о стекло. Запись опубликовали в интернете. Комментаторы отметили, что автомобилист не только рискует жизнью ребенка, но и «подставляет» других участников движения.

По данному факту проведено административное расследование.

Правоохранители просмотрели записи видеокамер центра административных правонарушений УГИБДД УМВД России по Пензенской области и установили, что нарушение зафиксировано 5 апреля напротив дома № 144а на улице Суворова. По номеру государственного регистрационного знака выяснили, что автомобиль Volkswagen Tiguan принадлежит 53-летней женщине.

Автовладелицу вызвали для объяснения, и она признала вину.

«В отношении нее был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (перевозка детей без автокресла и ремней безопасности)», - сообщили в ведомстве.

Санкции статьи предусматривают штраф для водителя в размере 3 000 рублей.

Пензенцам напоминают, что водители несут ответственность за жизнь пассажиров, в особенности малолетних.

«Ни в коем случае не позволяйте детям высовываться из окна или люка автомобиля. Ребенок должен находиться в безопасности, а обеспечить ее можете только вы!» - обратились сотрудники Госавтоинспекции к автомобилистам.