Пензенцам предложили на выбор всего два символа юбилея города

08.04.2023 | 10:18

Жителям Пензы предложено выбрать символ 360-летнего юбилея города из двух вариантов.

Ранее в администрации города представили логотипы, которые предложили не только профессиональные художники, дизайнеры, студенты профильных вузов, творческих объединений, но и все желающие горожане.

Из девяти эскизов восемь предполагали по два варианта, один - три. Их опубликовали, чтобы каждый мог выразить свое мнение относительно наиболее подходящего символа предстоящего праздника.

В итоге из всех вариантов эмблемы остались только два. Как пояснили в пресс-службе мэрии, их отобрала специальная комиссия, куда вошли представители муниципалитета и общественности, с учетом комментариев горожан.

Голосование проводится в группе администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте». Оно продлится до четверга, 13 апреля, и завершится ровно в полдень.

Вариант, набравший большинство голосов, станет основой для разработки брендбука празднования 360-летия города, сообщили в пресс-службе мэрии.