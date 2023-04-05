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Общество

В Пензе появилось «единое окно» для оплаты ЖКУ и передачи показаний

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Жителям Пензенской области теперь станет проще оплачивать услуги ЖКХ. Компания «Альфа Дом» создала специальный сервис для этого, действующий по принципу «единого окна».

Установив приложение на мобильный телефон, пензенцы смогут не только передать показания приборов учета, но и оплатить квитанции.

Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.

После установки приложения пользователю останется только ввести свой адрес, дождаться загрузки лицевых счетов, по которым можно совершать оплаты и передавать показания приборов учета в ресурсоснабжающие организации.

«Наш сервис решает задачи абонентов и помогает исключить большое количество личных кабинетов», - отметили в компании «Альфа Дом».

Реклама. Заказчик ООО «Альфа Дом».

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