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Общество

Не больше одной удочки в руки: в области вводится нерестовый запрет

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С 15 апреля в Пензенской области начинает действовать нерестовый запрет. Он регламентирован Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Согласно документу, в Сурском крае с 15 апреля по 15 июня запрещены все орудия добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочки, на которой должно быть не более двух крючков. Ловить удочкой можно только с берега вне мест нереста.

Вылов водных биоресурсов запрещен в Сурском водохранилище от плотины до границы села Камайка и ниже плотины на 1 километр. Нельзя ловить такие виды рыб, как минога, стерлядь, синец, подуст, рыбец, берш, чехонь.

Пойманная добыча должна быть не менее определенной длины: судак, жерех и сазан - 40 см, лещ - 25 см, голавль - 20 см, сом - 90 см, раки - 10 см. Если добыча имеет меньшую длину, ее нужно немедленно выпустить, желательно с наименьшими повреждениями.

Каждый рыболов-любитель за сутки может выловить не более 5 кг таких видов рыб, как лещ, судак, щука или сазан, 1 экземпляр сома и 50 раков.

«В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается», - говорится в документе.

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Источник — фото pixabay.com
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