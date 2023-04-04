В Пензенской области пациентка отсудила у стоматологов 100 тысяч

04.04.2023 | 12:12

28-летняя жительница Кузнецкого района победила в долгой и трудной борьбе с лечебным учреждением. Суд встал на ее сторону.

11 августа 2020 года молодой женщине удалили зуб в Кузнецкой межрайонной стоматологической поликлинике. Да так неудачно, что у пациентки после этого поднялась температура, отекло лицо и сильно разболелась челюсть.

Как выяснилось, у женщины развилась одонтогенная флегмона. Она не раз обращалась в поликлинику, однако назначенное врачом лечение эффекта не дало. В итоге женщину госпитализировали в пензенскую больницу и экстренно прооперировали. После хирургического вмешательства у нее на лице остался шрам.

Женщина обвинила в случившемся стоматологов и подала иск, в котором просила взыскать с поликлиники компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб.

Суд первой инстанции отказал ей в иске, но упорная женщина не сдавалась и обратилась с апелляцией в инстанцию областного уровня.

С учетом заключения судебно-медицинской экспертизы служители Фемиды пришли к выводу, что в клинике допустили дефекты оказания помощи и предоставили ее не в полном объеме.

«Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда отменила решение суда первой инстанции и взыскала с ГАУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника» в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.