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Общество

Россияне могут лишиться доступа к «Википедии»

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Пензенцы, как и все россияне, могут лишиться доступа к «Википедии». Во вторник, 4 апреля, на федеральном уровне заговорили о ее закрытии.

«Мое мнение относительно «Википедии» - ее надо закрыть... Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы-то нет... Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть «Википедию» - это моя позиция», - цитирует РИА Новости главу Совета по правам человека при Президенте РФ Валерия Фадеева.

«Википедия», безусловно, не нейтральная площадка, а оружие в информационной войне. Она дает лживую и искаженную информацию и манипулирует пользователями. Для ее замены необходима альтернатива. Сейчас такую альтернативу выстраивает общество «Знание». Количество статей, которое делает портал «Знания», пока еще несравнимо с «Википедией». Если государство вольет средства в этот проект, то можно быстро за полгода создать полную замену «Википедии» и закрыть саму «Википедию», - сообщил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Инициативу уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что говорить о блокировке «Википедии», пока для нее нет альтернативы, преждевременно.

«В различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог «Википедии», причем который содержал бы действительно проверенную и точную информацию, объективную информацию, потому что мы знаем, что в «Википедии» очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно», - заявил Песков.

Русскоязычная версия «Википедии» была создана в 2001 году. По информации самого ресурса, она входит в десятку самых крупных языковых разделов онлайн-энциклопедии по всем основным показателям.

С июля 2022 года Роскомнадзор обязал российские поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя закона. Ресурс не удаляет противоправную информацию, в том числе об СВО.

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