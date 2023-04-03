Мобильные телефоны запретили класть под подушку

03.04.2023 | 15:19

В России в последние три года участились случаи пожаров в жилых домах, офисных зданиях. Специалисты утверждают, что 74% ЧП были связаны с нарушением техники пожарной безопасности.

В МЧС России разработали методические рекомендации, чтобы напомнить людям, как пользоваться электроприборами, бытовой химией и газовыми плитами.

Например, пользователям стоит быть внимательными при обращении с мобильными телефонами. Ими нельзя пользоваться во время зарядки, класть под подушку, одеяло, помещать под прямые солнечные лучи, оставлять заряжаться тогда, когда аккумулятор заполнен на 100%. Если на устройство попала вода, то его стоит проверить в сервисном центре перед тем, как совершать по нему звонки.

Планшеты также нельзя заряжать всю ночь и прятать под подушку или одеяло.

Риск пожара возрастает, если сушить одежду на обогревателе, накрывать торшеры тканью или бумагой, включать в розетку приборы с поврежденными проводами, использовать утюги и электрические чайники рядом с легковоспламеняющимися предметами.

«Вокруг энергоприборов не следует размещать горючие материалы - шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки», - цитирует документ «Парламентская газета».

Короткое замыкание и пожар способно вызвать одновременное включение нескольких мощных приборов, запрещено вставлять один удлинитель в другой. Перегрузка электросети и воспламенение могут произойти тогда, когда человек одновременно пользуется электрочайником, тостером и утюгом.

Гражданам советуют соблюдать инструкции при зарядке электросамокатов, гироскутеров и не оставлять их заряжаться на всю ночь.

В МЧС порекомендовали пользоваться газовой плитой в проветриваемом помещении, регулярно приглашать специалиста для ее проверки или делать это самостоятельно, исследуя герметичность соединений оборудования с помощью мыльного раствора.