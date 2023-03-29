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Общество

Новоселы дома «Майя» в «Созвездии» поделились впечатлениями

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Первая звездочка «Созвездия» «Майя» стала обитаемой. Некоторые жители уже получили ключи от своих квартир, и с каждым часом новоселов становится все больше.

«У «Термодома» очень много традиций. Одна из них - передача ключей от новых квартир в торжественной обстановке. Сегодня наш день выглядит так: каждые 20 минут встречаем клиентов, знакомим с квартирами, подписываем акты приемки и вручаем заветные ключи», – рассказала специалист отдела передачи недвижимости Регина Ляушина.

Люди проверяют квартиры, знакомятся с домом: холлом, лифтами, коридорами - и не скрывают эмоций.

«Мы в восторге. Квартира видовая, 16-й этаж, планировка очень удобная», - поделилась одна из новоселов Елена Домничева.

«Остались минимальные работы по ремонту, потому что уже есть стяжка, штукатурка стен, счетчики. Здесь широкие нестандартные окна, квартира получается светлая», - радуется другая жительница дома Любовь Нелина.

«Термодом» - солидная организация. Ей доверяют жители не только Пензы, но и всей страны. У меня ровные стены, стяжка, батареи изумительные. Я в восторге. Спасибо «Термодому», - благодарит новосел Николай Абрамов.

Город Спутник растет на глазах, в Пензе тоже появляется все больше проектов «Термодома». Узнать о них можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Специалисты расскажут о планировках и ценах, помогут оформить документы.

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Термодом-оптима», ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Ньютон». Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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