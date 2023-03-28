«Поддержим своих» - программа от ГК «Территория жизни»

28.03.2023 | 13:49

Продолжает работу социальная программа «Поддержим своих» *, в рамках которой участники специальной военной операции смогут оформить сертификат в размере 200 000 рублей и использовать его как первоначальный взнос на покупку квартиры от группы компаний «Территория жизни».

Воспользовавшись сертификатом, можно приобрести готовое жилье с отделкой в сданном доме и сразу переехать. Или рассмотреть вариант приобретения квартиры в строящемся доме, выгодно вложив средства в надежный актив - недвижимость.

С момента старта программы многие военнослужащие уже воспользовались сертификатом, один из них - участник СВО Станислав.

«Недавно купили квартиру в «Доме у школы» в «Арбековской заставе». Очень важно, что в микрорайоне все рядом, в шаговой доступности. «Территория жизни» предлагает выгодные условия покупки многим покупателям, в том числе участникам СВО выдается сертификат на 200 000 рублей на покупку квартиры в рамках программы «Поддержим своих». Считаю такую поддержку очень важной и своевременной, рекомендую своим знакомым и сослуживцам воспользоваться этой программой от застройщика», - сказал Станислав.

«Средства сертификата можно направить как на первоначальный взнос на покупку квартиры, так и на приобретение всего необходимого при переезде в новое жилье. Мы увеличили срок бронирования квартиры для участников СВО до 90 дней. Также до конца марта действуют выгодные цены при покупке квартиры. В рамках действия аналогичной программы в 2022 году многие военнослужащие воспользовались выгодными предложениями от застройщика и улучшили свои жилищные условия», - отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Председатель правления общественной организации «Солдатская мать», глава Совета программы «Территория мам» от ГК «Территория жизни» Ольга Клейменова положительно оценила реализацию акции, направленной на поддержку военнослужащих.

«Очень важно сейчас поддержать наших ребят, а также семьи, которые ждут их дома. Считаю, что застройщик оказывает существенную поддержку, предоставляя возможность участникам СВО получить сертификат на улучшение жилищных условий», - поделилась мнением Клейменова.

Чтобы приобрести жилье от ГК «Территория жизни» на условиях действия новой социальной программы, необходимо заполнить форму на сайте для получения сертификата в размере 200 000 рублей либо обратиться в офисы продаж, записавшись на визит по телефону (8412) 203-000. Менеджеры подробно расскажут о действующих предложениях и помогут подобрать подходящий вариант.

Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных. Их адреса: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), улица Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Социальная программа «Поддержим своих». В ее рамках участники специальной военной операции могут оформить сертификат в размере 200 000 рублей в качестве первоначального взноса на покупку квартиры в жилых комплексах от группы компаний «Территория жизни».

Для получения сертификата необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети Интернет home.trzh.ru, указав личные данные (ФИО, контактный телефон, справка военкомата).

Средства перечисляются при предъявлении сертификата в электронном или бумажном виде при оформлении покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни». Выплата производится по договору дарения от ООО «МК». Сумма выплаты - не более 200 000 рублей (двести тысяч рублей 00 копеек). Действие платного бронирования в рамках акции до 90 дней. Срок действия акции до 30.06.2023. Подробности на сайте территорияжизни.рф.и по телефону +7(8412)203-000.

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