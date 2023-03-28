Алексей Рыжков: Катастрофы на строительном рынке не будет

28.03.2023 | 11:57

Введение международных санкций неизбежно ударило по всем производственным отраслям в стране, и строительный рынок не стал исключением.

Наиболее часто упоминаются проблемы с закупкой отделочных материалов и лифтов в связи с уходом из России западных компаний и ажиотажным спросом на продукцию отечественных производителей. Плюс, разумеется, логичный рост цен на все категории строительных материалов, от 10 до 100%. Это лишь малая часть тех трудностей, с которыми пришлось столкнуться девелоперам, указал генеральный директор Seven Suns Development Алексей Рыжков.

Однако, несмотря на это, стройки заморожены не будут, спрос на недвижимость кардинальным образом не упадет, а отрасль в целом продолжит свое развитие, отметил глава Seven Suns.

«То, что в плане строительных и отделочных материалов мы практически полностью зависели от Запада, - миф. Более 90% из тех материалов, что используются при строительстве, нашего производства. Да, вышесказанное в какой-то степени актуально, если говорить об инженерном оборудовании и технике, но и здесь я не вижу глобальных проблем. Во-первых, многое закуплено впрок, во-вторых, существуют качественные аналоги, которые поставляются из тех стран, с которыми мы по-прежнему сотрудничаем», - объяснил глава Seven Suns Development.

Импортозамещение отнюдь не новомодный термин, напомнил Алексей Рыжков. По его словам, строительная отрасль встала на этот путь еще девять лет назад, в 2014 году. Поэтому ни о какой «заморозке» строек или лавинообразном снижении объемов вводимого ежегодно жилья речи не идет: эконом- и комфорт-классу ничто не угрожает. Существенная проблема с недопоставками необходимых материалов может в определенной мере затронуть лишь премиум-сегмент, причем касается это исключительно ремонтных работ внутри уже готовых домов: сантехники, системах smart house и так далее. Впрочем, и здесь на помощь могут прийти азиатские производители, вышедшие на вполне европейский качественный уровень.

«Если говорить об отделочных материалах, софте и внутриквартирной технике, то здесь страдает только премиум-недвижимость. Однако в условиях санкций мы живем уже далеко не первый год, и уход западных компаний с нашего рынка был давно спрогнозирован. А значит, каждый девелопер тогда же, еще несколько лет назад, принял определенные меры для того, чтобы закрыть возможные дыры в ремонте и строительстве, переориентировавшись на сотрудничество с другими партнерами. В целом же бетон, цемент, стекло, кирпич, дерево, металл, лифтовое оборудование - все это мы производим сами и в сторонних производителях не нуждаемся. Это легко подтверждается цифрами: доля импортных составляющих в премиум-сегменте недвижимости около 25%, в эконом- и комфорт-классе - 0-5%. О какой катастрофе идет речь?» - высказался Алексей Рыжков.

Однако при переходе на российские материалы неизбежно растет нагрузка на производство и, соответственно, цены, признают в Seven Suns. Так, в 2022 году бетон подорожал на 15%, кровельный материал - на 40%, кирпич - на 34%. Поэтому не стоит ожидать снижения стоимости «квадрата» в новостройках. Напротив, несмотря на явно выраженное падение уровня доходов населения, она будет расти. Многих волнует, что это может привести к уменьшению спроса на недвижимость и, как следствие, к снижению объемов строительства в наиболее популярных сегментах.

«Обвала на рынке жилищного строительства не будет. Об этом свидетельствует и статистика. Просто факты и цифры: объемы ввода нового жилья в 2022 году превысили показатели 2020 года, это примерно 1 900 квартир ежедневно против 1 400. И напомню, что в 2021 году было введено 92,6 млн кв. м жилья, что стало абсолютным рекордом для России за всю ее современную историю. Показатели 2022-го в этом плане не сильно отличаются от показателей позапрошлого года», - выразил уверенность Алексей Рыжков.

При этом наблюдается резкое сжатие рынка ипотечного кредитования: число таких кредитов сократилось почти в три раза, это показатели начала 2022 года. Замедлился и рост средств на эскроу-счетах. Алексей Рыжков, конечно, в курсе проблемы, в Seven Suns намерены ее решить.

«Необходимо заметить, что, во-первых, сейчас ключевая ставка ЦБ РФ довольно невелика: по состоянию на февраль текущего года она равна 7,50%. Сравните это с 20% в феврале 2022-го. Поэтому есть надежда на восстановление ипотечного рынка, ведь ни для кого не секрет, что большинство квартир покупаются с учетом заемных средств. Плюс к этому не стоит забывать о так называемой околонулевой и траншевой ипотеке, собственных предложениях девелоперов, рассрочках и трейд-инах. Мы от своих планов на 2023 год не отказываемся и уверены, что распродадим все квартиры в построенных домах. Вероятно, что цены придется снижать тем, кто необоснованно высоко оценил свои строительные объекты: например, комфорт-класс под видом бизнес-класса», - отметил глава Seven Suns.

Очевидно, что этот год, как и предыдущие, будет не самым простым как для покупателей, так и для девелоперов. И ряд объективных прогнозов можно озвучить уже сейчас. Во-первых, не может быть и речи о снижении объемов жилищного строительства. Как был дан указ на 120 миллионов кв. м в год, так, скорее всего, и будет, с непреодолимыми трудностями не столкнулся ни один из крупных девелоперов.

Во-вторых, не стоит надеяться на снижение цен. Если оно и произойдет, то отнюдь не в рамках всего рынка новостроек, уверен генеральный директор Seven Suns. Более того, неизбежен определенный рост в связи с удорожанием отечественных материалов. Наиболее явным он будет в премиум-сегменте. Впрочем, это крайне малая доля российского рынка недвижимости, на массовость не претендующая и «погоды», по большому счету, не делающая.

В-третьих, ипотека планомерно возвращается к доступным показателям, поэтому спрос, вероятнее всего, сохранится на уровне 2021 и 2022 годов. Без жилья россияне не останутся. Как и девелоперы - без запланированной прибыли, резюмировал Алексей Рыжков.