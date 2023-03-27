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Общество

Не сошлось: у мужчин оказалось меньше детей, чем у женщин

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Опросив россиян разного возраста, эксперты сделали неожиданный вывод: с отцовством все сложно. Женщины называли более высокое среднее число рожденных ими детей, чем мужчины.

Исследование есть в распоряжении «Известий». Опрос проводился в октябре 2022 года. Были отобраны 2 000 анкет взрослого населения по таким параметрам, как пол, возраст, тип и география населенного пункта.

Подсчитано, что фактическое среднее число детей у россиян от 18 до 50 лет - 1,13. Среди женщин показатель составил 1,33, а среди мужчин - 0,94.

«Чем моложе возрастная группа респондентов, тем больше перекос в сторону женщин: у россиянок до 40 лет среднее число сыновей и дочерей - 1,13, у россиян - 0,67. У девушек до 30 лет в среднем 0,59 ребенка, хотя у молодых людей этого же возраста - 0,23», - отметило издание.

По мнению демографов, такой перекос может быть связан с оформлением разводов, так как по закону дети чаще всего остаются с матерью.

«У женщины может быть повторный брак, и ее детей мужчина за своих не считает. А повторных браков у нас очень много. Кроме того, в некоторых случаях мужчины могут даже не знать о существовании своих потомков, если они внебрачные», - заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Респондентов спрашивали не только о количестве детей, но и о планах родить их в ближайшие три года. Исследование показало, что обзавестись малышом подавляющее большинство не планирует.

«Согласно опросу, молодежь до 20 лет в ближайшие три года практически не планирует появление детей (77%), особенно это касается девушек (87%). В возрасте до 30 лет пока не хотят детей 61-62% россиян вне зависимости от пола. Среди граждан до 40 лет желающих обзавестись потомством больше всего. Но все равно 60% мужчин не планируют продолжения рода в ближайшие три года, как и 68% женщин», - подвели итог эксперты.

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