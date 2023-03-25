Пензенцам рассказали, как увеличить пенсию не дожидаясь индексации

25.03.2023 | 19:12

С января 2023 года в России были на 4,8 процента увеличены страховые пенсии для неработающих пенсионеров. По словам главы Минтруда Антона Котякова, в среднем пожилые люди получают теперь больше на 1 000 рублей.

Среднегодовой размер пенсии по старости составляет 21 782 рубля, рост коснулся 30,3 миллиона человек.

С февраля в стране на 11,9 процента была увеличена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают больше 14 миллионов льготников - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, родители и вдовы погибших военнослужащих. С апреля на 3,3 процента будут увеличены социальные пенсии.

Сенатор РФ Елена Бибикова посоветовала россиянам не дожидаться индексации. Чтобы увеличить свою пенсию, в некоторых случаях можно сделать перерасчет.

На размер выплат могут повлиять:

- наличие у пенсионера иждивенцев. На каждого из них, но не более чем на трех, на 1/3 увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии;

- неучтенный дополнительный стаж до 2002 года;

- периоды ухода за детьми до 1,5 лет — не более 6 лет в целом;

- достижение 80 лет или получение I группы инвалидности — выплата увеличится на сто процентов;

- не менее 30 лет работы и жизни в сельской местности — увеличит пенсию на 25 процентов.

Также на сумму пенсии может повлиять отложенный выход на нее, продолжение работы после назначения, получение ежемесячной денежной выплаты или федеральные и региональные доплаты.

Бибикова рекомендовала обращаться за перерасчетом в территориальный орган Социального фонда России, предоставив необходимые документы — сведения об иждивенцах, детях и неучтенном стаже.