Пензенцам рассказали, как увеличить пенсию не дожидаясь индексации

С января 2023 года в России были на 4,8 процента увеличены страховые пенсии для неработающих пенсионеров. По словам главы Минтруда Антона Котякова, в среднем пожилые люди получают теперь больше на 1 000 рублей.
Среднегодовой размер пенсии по старости составляет 21 782 рубля, рост коснулся 30,3 миллиона человек.
С февраля в стране на 11,9 процента была увеличена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают больше 14 миллионов льготников - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, родители и вдовы погибших военнослужащих. С апреля на 3,3 процента будут увеличены социальные пенсии.
Сенатор РФ Елена Бибикова посоветовала россиянам не дожидаться индексации. Чтобы увеличить свою пенсию, в некоторых случаях можно сделать перерасчет.
На размер выплат могут повлиять:
- наличие у пенсионера иждивенцев. На каждого из них, но не более чем на трех, на 1/3 увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии;
- неучтенный дополнительный стаж до 2002 года;
- периоды ухода за детьми до 1,5 лет — не более 6 лет в целом;
- достижение 80 лет или получение I группы инвалидности — выплата увеличится на сто процентов;
- не менее 30 лет работы и жизни в сельской местности — увеличит пенсию на 25 процентов.
Также на сумму пенсии может повлиять отложенный выход на нее, продолжение работы после назначения, получение ежемесячной денежной выплаты или федеральные и региональные доплаты.
Бибикова рекомендовала обращаться за перерасчетом в территориальный орган Социального фонда России, предоставив необходимые документы — сведения об иждивенцах, детях и неучтенном стаже.
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