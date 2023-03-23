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Общество

Не дали выйти в рейс: в Пензе возник спор о маршруте № 149

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Рейдерским захватом назвали происходящее водители и кондукторы, работающие на 149-м маршруте. Их не пустили на территорию АТП, где стоят 13 автобусов большой вместимости. Людям непонятно, почему им не дали выйти в рейс и даже не позволили забрать из салонов личные вещи.

«На этом маршруте работаю уже года полтора - как открылся маршрут. Приехал утром на работу - в гараж даже не пустили. Никаких объяснений, ничего не дали, сказали: вы сегодня не работаете», - сообщил водитель Михаил Демидчик.

Предприятию, занимающемуся пассажирскими перевозками, пришлось выпускать на линию дополнительные машины, сняв их с других маршрутов, по городу поехали даже дачные автобусы. А виной всему спор между руководством АТП и собственником транспортных средств.

«Часть автобусов, которые мы используем на маршруте № 149, находится у нас в аренде. И владелец решил, скажем так, необоснованно расторгнуть договор и забрать эти автобусы. Водителям, которые должны были работать, мы предложили занять свои места, когда будет решен вопрос, и дальше продолжать работать», - рассказал исполнительный директор АТП Александр Кровяков.

Однако владелец чертовой дюжины машин хочет, чтобы все они курсировали по маршруту под маркой ИП, а не в составе транспортного предприятия.

«Мы взяли тендер с 1 апреля выходить на маршрут. Расторгаем договор с ними. Сами хотели бы заниматься перевозкой», - объяснил собственник автобусов Валерий Жуков.

Между тем в АТП заявили, что договор аренды автобусов был заключен до 2027 года, а его расторжение в одностороннем порядке неправомерно.

Как журналистам 11 канала сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», тендер пока никто не выиграл, документы не подписаны, транспортные средства на осмотр не представлены и другие процедуры для заключения контракта пока тоже не завершены.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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