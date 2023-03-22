Жителей Пензы ждет по-настоящему теплое воскресенье

22.03.2023 | 10:34

В грядущее воскресенье, 26 марта, в Пензе будет по-настоящему тепло: синоптики обещают, что воздух прогреется до +17 градусов.

Нехолодно на улице будет и в предыдущие дни: в четверг, 23 марта, ожидается +12 градусов, в пятницу и субботу +15.

По ночам температура также останется плюсовой - от 2 до 7 градусов.

В основном будет пасмурно, в пятницу возможен небольшой дождь.

Однако пензенцам не стоит спешить убирать теплые вещи. Долгосрочный прогноз говорит о том, что в первых числах апреля температура воздуха днем опустится до +3 градусов, ночью - до 0.