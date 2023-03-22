Жителей Пензы ждет по-настоящему теплое воскресенье

В грядущее воскресенье, 26 марта, в Пензе будет по-настоящему тепло: синоптики обещают, что воздух прогреется до +17 градусов.
Нехолодно на улице будет и в предыдущие дни: в четверг, 23 марта, ожидается +12 градусов, в пятницу и субботу +15.
По ночам температура также останется плюсовой - от 2 до 7 градусов.
В основном будет пасмурно, в пятницу возможен небольшой дождь.
Однако пензенцам не стоит спешить убирать теплые вещи. Долгосрочный прогноз говорит о том, что в первых числах апреля температура воздуха днем опустится до +3 градусов, ночью - до 0.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀