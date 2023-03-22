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Общество

Управы нет: пензенцам придется слушать музыку вместе с водителями

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Автомобилисты, которые любят слушать музыку на высокой громкости, вызывают негодование у многих пензенцев. Горожанам объяснили, можно ли привлечь к ответственности таких меломанов.

«Что за безобразие? Машины с оглушительной музыкой - водители не учитывают, какое время суток! От такой музыки стены в квартирах содрогаются! Что за новшество, и когда закончится это безобразие?» - возмутилась пензячка Светлана на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Выяснилось, что на таких нарушителей покоя закон о тишине не распространяется.

«На текущий момент никаких санкций и запретов согласно правилам дорожного движения и кодексу об административных правонарушениях за прослушивание громкой музыки во время движения по дорогам не предусмотрено», - ответил пензячке представитель областного правительства.

Он добавил, что подобные водители могут привлечь внимание инспекторов и те остановят машину, чтобы проверить человека за рулем: не пьян ли он, не находится ли под действием наркотиков.

«Что касается прослушивания музыки в машине во время стоянки или остановки в жилой зоне, в силу вступает «Закон о тишине», - пояснили Светлане.

Жители Пензы в летний период часто жалуются на нарушителей тишины в ночное время. Громкая музыка, крики, звук моторов беспокоят тех, кто живет в районе ТЦ «Коллаж» и пляжа на ГПЗ-24. Власти советуют горожанам вызывать в таких случаях полицию.

В Пензенской области нельзя шуметь с 22:00 до 6:00 с воскресенья по четверг и с 23:00 до 6:00 - в пятницу и субботу. Штраф за нарушение составляет от 1 000 до 2 000 рублей.

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