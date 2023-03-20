В Пензе специалистам платят меньше, чем в Саратове и Ульяновске

20.03.2023 | 09:53

По уровню средних зарплат регион уступает соседним Саратовской и Ульяновской областям. Пензенцы могут заработать в сфере IT и связи, однако им будут платить меньше, чем тем же специалистам в Ульяновской области.

Самые высокие заработки по отраслям в различных регионах России определили эксперты ria.ru. Они представили соответствующий рейтинг. Пензенская область в нем расположилась на 68-й строчке из 85.

Наибольшее среднее вознаграждение за труд - 50 тысяч рублей. Его, согласно выводам экспертов, получают специалисты по связи и IT.

В той же сфере высокие заработки и у жителей Ульяновской области, но там платят больше - 59 тысяч рублей.

В Саратовской области наибольшее вознаграждение за труд имеют жители, занятые профессиональной и научной деятельностью. В месяц они получают в среднем 55 тысяч.

Желающим заработать тамбовчанам следует идти в сферу сухопутного транспорта. Средняя месячная зарплата этих специалистов - 49 тысяч рублей. Область расположилась на 71-й строчке рейтинга, ниже Пензенской.

А Мордовия заняла последнее место в списке. Наибольшая зарплата там у госслужащих - в среднем 41 тысяча рублей.

Заработок в 224 тысячи рублей - самый высокий в стране. Такие деньги платят служащим банков и занятым в сфере финансовых услуг в Москве. 223 тысячи в месяц получают жители Сахалинской области, если трудоустроены в добывающей отрасли.