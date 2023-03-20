В нескольких микрорайонах Пензы на сутки отключат воду

20.03.2023 | 14:13

В Пензе с 8:00 четверга, 23 марта, до 8:00 пятницы, 24-го, отключат холодную воду в нескольких районах.

Без ресурса останутся жители ул. Мира, Попова, Пацаева, Ленинградской, Захарова (до Захарова, 24), Громова, Беговой, Малой Радищевской, Прогулочной, Бекешской (до ул. Ново-Гражданской), Зеленый Овраг, Угловой, Дарвина, Весенней, Проломной, Карпинского (частный сектор), Аминевки, Мотоциклетной и проездов, Мотоциклетного пер., ул. Тимирязева и проездов (до ул. Средней), пер. Тимирязева, ул. Громова (до ул. Правды), 6-го, 7-го пр. Громова (до ул. Средней), Совхоз-Техникум, Военный Городок, 1-го и 2-го пр. Громова, 1-го и 2-го Объединенных проездов.

Причина отключения - проведение замены запорной арматуры и профилактических работ на сетях холодного водоснабжения.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в ресурсоснабжающей организации.

На период отключения в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний организуют подвоз технической воды.