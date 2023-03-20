Тысячи пензенцев провели выходные в поисках воды

20.03.2023 | 18:55

За выходные было выпито все. Жители Кулакова, Пушкина, Шевченко, Нового Кавказа и других примыкающих улиц тщетно пытались найти хоть один источник воды. Несколько дней тысячи пензенцев оставались отрезанными от столь необходимого блага цивилизации.

«Беспредел вообще творится», - возмутился горожанин.

Вода исчезла и в квартирах горожан, и в местах продажи. Проблемы с подачей чистой питьевой начались еще в пятницу из-за аварии на инженерных сетях. Необходимо было заменить водопроводный узел.

С поставленной задачей специалисты ресурсоснабжающей организации справились. Однако на следующий день коммунальщикам пришлось возвращаться на улицу Кулакова. Труба не выдержала уже в другом месте, рядом с домом № 10.

И опять сотни жителей района, вооружившись пластиковой тарой, отправились на поиски живительной влаги.

«С пятницы нет воды. Ходили на ту сторону за водой», - отметила жительница г. Пензы Ольга Воронина.

Что же касается подвоза технической жидкости, то он осуществлялся только к тем домам, откуда поступали заявки от управляющих организаций.