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Общество

Тысячи пензенцев провели выходные в поисках воды

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За выходные было выпито все. Жители Кулакова, Пушкина, Шевченко, Нового Кавказа и других примыкающих улиц тщетно пытались найти хоть один источник воды. Несколько дней тысячи пензенцев оставались отрезанными от столь необходимого блага цивилизации.

«Беспредел вообще творится», - возмутился горожанин.

Вода исчезла и в квартирах горожан, и в местах продажи. Проблемы с подачей чистой питьевой начались еще в пятницу из-за аварии на инженерных сетях. Необходимо было заменить водопроводный узел.

С поставленной задачей специалисты ресурсоснабжающей организации справились. Однако на следующий день коммунальщикам пришлось возвращаться на улицу Кулакова. Труба не выдержала уже в другом месте, рядом с домом № 10.

И опять сотни жителей района, вооружившись пластиковой тарой, отправились на поиски живительной влаги.

«С пятницы нет воды. Ходили на ту сторону за водой», - отметила жительница г. Пензы Ольга Воронина.

Что же касается подвоза технической жидкости, то он осуществлялся только к тем домам, откуда поступали заявки от управляющих организаций.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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