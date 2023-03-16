Синоптики не порадовали прогнозом жителей затопленных пензенских сел

16.03.2023 | 17:13

В Пензенской области, по прогнозам специалистов, сохранится уровень воды выше неблагоприятной отметки на Узе (у села Чардым), Суре (у села Чаадаевка), Хопре (у Пановки), Атмиссе (у одноименного села).

Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте Росгидромета.

В ближайшее время жителям этих населенных пунктов не стоит ожидать изменения ситуации.

Ранее сообщалось, что Пензенская область вошла в число регионов России, где зафиксировано активное развитие половодья.

«Погода зимой была неустойчивая, почва сильно промерзла, синоптики прогнозируют ухудшение погоды, снег с дождем. Подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», - рассказали в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

13 марта в соцсетях появились многочисленные фотографии затопленных участков, домов и смытых дорог в различных населенных пунктах региона. Сигналы о ЧП пришли из Лунина, Мокшана, Кузнецка, Грабова, Бессоновки, Земетчина.

Преодолевая поднявшуюся воду, местные жители вынуждены были использовать необычные транспортные средства. Так, в Кузнецком районе сельчане путешествовали в ковше трактора, а в Шемышейке школьник отправился на уроки верхом на дедушке.