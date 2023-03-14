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Общество

Половодьем в Пензенской области заинтересовались Росводресурсы

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Пензенская область вошла в число регионов России, где зафиксировано активное развитие половодья. Перечень опубликовали Росводресурсы. В нем упомянуты также Саратовская, Самарская, Оренбургская, Ульяновская и Волгоградская области.

«Мы находимся в самом начале развития половодья. Наша задача - обеспечить безопасное прохождение паводка, благодаря совместной работе с другими ведомствами - не допустить при этом затоплений.

С каждой неделей освобождаться ото льда будет все больше рек. Необходимые планово-предупредительные работы, проведенные в прошлом году, должны на деле показать свою эффективность», - процитировала руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова пресс-служба ведомства.

В Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области ранее сообщили, что из-за повышения среднесуточной температуры воздуха и дождя в регионе началось интенсивное таяние снега, в большинстве муниципальных образований произошло подтопление домов, в результате резкого подъема воды в реках кое-где ушли под воду мосты.

«Погода зимой была неустойчивая, почва сильно промерзла, синоптики прогнозируют ухудшение погоды, снег с дождем. Подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

В настоящее время выставлены посты для контроля паводковой ситуации, круглосуточно проводятся замеры. Члены правительства направлены в закрепленные за ними районы для контроля на местах», - отметили в пресс-службе министерства.

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