Проблему проезда в маршрутках по картам решит единый оператор

16.03.2023 | 14:38

В Пензе появится единый оператор билетной системы, которая должна будет наладить безналичную оплату проезда в общественном транспорте.

Об этом в четверг, 16 марта, рассказал на заседании комиссии городской думы начальник управления транспорта и связи города Артем Садовов.

По его словам, над этим вопросом работает Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Планируется объявить открытый конкурс на определение единого оператора билетной системы. Даты его пока не определены», - добавил Садовов.

В 2021 году в Пензе внедрили систему проезда по банковским картам в троллейбусах. Затем пришла очередь автобусов большой вместимости. Однако многих пассажиров волнует вопрос возможности безналичной оплаты проезда в маршрутках.

Пензенцы уже давно просят установить в микроавтобусах терминалы, но у перевозчиков всегда находятся причины для отказа. Правда, некоторые водители позволяют перевести деньги им на счет через мобильный банк.

Проблема внедрения бесконтактной оплаты проезда заняла второе место в антирейтинге того, чего пензенцы так и не дождались в 2022 году. На первом месте - завершение строительства цирка, на третьем - вынесение приговора бывшему губернатору Ивану Белозерцеву.