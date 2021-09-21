Во всех троллейбусах Пензы появилась безналичная оплата

21.09.2021 | 18:13

Водитель троллейбуса Валентина Лавреновская надеется, что теперь ее работа станет немного проще - не придется отсчитывать сдачу пассажирам: женщина трудится и за кондуктора. Теперь оплатить проезд можно банковской картой.

Опция доступна во всех троллейбусах Пензы на любом маршруте.

Светлана Купцова, с одной стороны, рада, что в ее сумке станет меньше мелочи. С другой - переживает, как она будет отдавать деньги людям, оплатившим проезд картой, если случится обесточка или авария. Как действовать в таком случае, кондуктору пока не сказали. Пассажиры знают и того меньше.

«Я считаю, что очень удобно», - отметила женщина.

«Не знаю, кому как, мне все равно», - высказался мужчина.

В транспортной компании заверили, что технологии внедрил сам перевозчик. Результатом нововведения довольны.

«Мы ежедневно ведем мониторинг эффективности работы. Сначала ездило от 1 до 10 человек в день по карте, а в данный момент количество пассажиров увеличено до 150 примерно в день», - заместитель генерального директора транспортной компании Наталья Червякова.

Другой способ безналичной оплаты - с помощью специального приложения - пензенцы не одобрили. Им воспользовались единицы, хотя QR-коды в троллейбусах расклеили несколько недель назад.