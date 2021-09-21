Общество

Во всех троллейбусах Пензы появилась безналичная оплата

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Водитель троллейбуса Валентина Лавреновская надеется, что теперь ее работа станет немного проще - не придется отсчитывать сдачу пассажирам: женщина трудится и за кондуктора. Теперь оплатить проезд можно банковской картой.

Опция доступна во всех троллейбусах Пензы на любом маршруте.

Светлана Купцова, с одной стороны, рада, что в ее сумке станет меньше мелочи. С другой - переживает, как она будет отдавать деньги людям, оплатившим проезд картой, если случится обесточка или авария. Как действовать в таком случае, кондуктору пока не сказали. Пассажиры знают и того меньше.

«Я считаю, что очень удобно», - отметила женщина.

«Не знаю, кому как, мне все равно», - высказался мужчина.

В транспортной компании заверили, что технологии внедрил сам перевозчик. Результатом нововведения довольны.

«Мы ежедневно ведем мониторинг эффективности работы. Сначала ездило от 1 до 10 человек в день по карте, а в данный момент количество пассажиров увеличено до 150 примерно в день», - заместитель генерального директора транспортной компании Наталья Червякова.

Другой способ безналичной оплаты - с помощью специального приложения - пензенцы не одобрили. Им воспользовались единицы, хотя QR-коды в троллейбусах расклеили несколько недель назад.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Когда такая оплата будет в маршрутках?

Гость||

А когда в маршрутках будет без нал

Гость||

В маршрутках наличка нужна

Гость||

В маршрутках Пензы? Никогда. Там просто билетов никогда не давали. Никто не должен знать их обороты.

Гость||

Когда в маршрутках будет безналичная оплата, оплата по транспортной карте?

Гость||

Троллейбусы ходят раз в пятилетку！Кроме седьмого маршрута, остальные троллейбусы развалюхи！Кому это надо, когда на них одни пенсы в основном катаются...

Гость||

Задумка хорошая, реализация не продумана. Один раз воспользовался оплатой через терминал. Сам терминал закреплён на поручне. Билетов не выдает. Только голос"Поездка оплачена". А если кондуктор в одной части троллейбуса, а я в другой? Как подтвердить, что поездка оплачена? Тем более, что квитанция за оплату ( смс оповещение)пришла только через сутки!!

Гость||

Гость писал(a):

Кому это надо, когда на них одни пенсы в основном катаются...
Твои выдумки

Гость||

Гость писал(a):

Билетов не выдает. Только голос"Поездка оплачена". А если кондуктор в одной части троллейбуса, а я в другой? Как подтвердить, что поездка оплачена? Тем более, что квитанция за оплату ( смс оповещение)пришла только через сутки!!
Ты дурачок? Это оплата с твоей карты в банке. Подтверждается ровно как и любая другая банковская оплата услуг.

Гость||

Отмените вообще плату за проезд.

Имя: Гость
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