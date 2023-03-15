Готовность новой школы в Спутнике превысила 80 процентов

15.03.2023 | 16:21

Губернатор Олег Мельниченко посетил строительную площадку самой крупной в ПФО школы в понедельник, 13 марта. В Городе Спутнике ее возводит холдинг «Термодом». Проектная мощность учебного заведения - 2 425 учеников в одну смену.

Сейчас на объекте завершается подключение коммунальных сетей, выполняются отделочные работы на фасаде и в помещениях здания. Строительная готовность школы превышает 80 процентов.

«Работы идут со значительным опережением графика, хочется поблагодарить за это руководителя «Термодома» Рафика Ибрагимова», - отметил Олег Мельниченко.

Глава региона подчеркнул, что строящаяся школа должна стать культурно-досуговым центром микрорайона.

«Тут должны проходить и досуговые мероприятия, и спортивные соревнования, и работать кружки. Мы готовы дополнительно выделять ставки педагогов дополнительного образования. Вокруг школы создается достаточно серьезное спортивное ядро, соответственно, должны быть и специалисты, которые будут работать с детьми на этих площадках», - дал необходимые поручения губернатор.

Новая школа в Спутнике рассчитана на 97 классов. Площадь здания составит почти 34 тысячи квадратных метров.

Еще 12 тысяч квадратных метров отдано под зеленую зону на открытом воздухе. Внутри запланировано создать 13 образовательных центров: естественнонаучный, физико-математический, лингвистический, безопасности и физического здоровья, искусства, робототехники, моделирования, дизайна и флористики.

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