В Пензе откладывается публичное обсуждение транспортной реформы

14.03.2023 | 15:34

Жители Пензы продолжают ждать, когда в городе будет реализована обещанная транспортная реформа, но ее разработка до сих пор не завершена.

«Вопрос по транспортной реформе. Как утверждало в январе Министерство транспорта Пензенской области, «в настоящее время проводится работа по преобразованию информации в визуально воспринимаемый для жителей формат данных в целях дальнейшей ее публикации в открытых источниках и возможности обсуждения предоставленной схемы новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации на общественных слушаниях; в первом квартале 2023 года планируется разместить проект новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации на официальном сайте Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области».

Подходит к концу первый квартал 2023 года. Никаких ответов министерство не дает. Хотелось бы узнать, когда будет размещена схема новой маршрутной сети на сайте министерства?» - такой вопрос задал пользователь Евгений Ш. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ведомство откликнулось на обращение, заявив, что работа с вариантами маршрутной сети (а их несколько: подготовленная проектным институтом, министерством, а также вариант с отдельными предложениями автотранспортных перевозчиков) не завершена на экспертном уровне, проводятся дополнительные расчеты и оценка финансово-экономических условий работы маршрутов.

«Поэтому и публичное обсуждение вариантов сети планируется немного позднее - во втором квартале текущего года», - говорится в ответе.

Разговоры о транспортной реформе в Пензе ведутся на протяжении нескольких лет, однако ее результатов горожане пока так и не увидели.

Планировалось поэтапно реализовать реформу в течение 2022 и 2023 годов. На нее области выделялся специальный кредит. Для начала требовалось проанализировать эффективность использования имеющейся транспортной инфраструктуры городской агломерации. Это уже сделано.

К концу 2022-го пензенцам обещали представить новую маршрутную сеть. Это еще не сделано.