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Общество

Пензенцам из затопленных домов предложат другое жилье

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Пензенцам с улиц Терешковой и Вадинской, многоквартирные дома которых оказались в зоне подтопления, предложат пожить в маневренном фонде. Ситуация с паводком обсуждалась на совещании в городской администрации в понедельник, 13 марта.

«В случае если у горожан нет иного жилья, решить вопрос с временным заселением в маневренный фонд до момента разрешения ситуации», - поручил глава Пензы Александр Басенко ответственным лицам.

Ранее уже сообщалось, что территория рядом с домами № 13 и 15 тонет постоянно. Возведенные повсюду дамбы из мешков с песком в очередной раз не справились с бурными потоками - залило подъезды, подвалы и погреба. Причину ежегодных весенних бедствий жители двухэтажек знают.

«Нет ливневки, дорогу подняли, воде некуда деваться, канализация не справляется», «Все в один коллектор, на Ивановской нет трубы, вода не уходит», - пояснили они.

Коммунальные службы попытались освободить из плена терпящих бедствие людей, однако с помощью одного помпового насоса задачу решить не удалось.

В мэрии подтвердили, что при активном таянии снега коллектор на Ивановской не справляется с объемами.

«Зафиксированы локальные подтопления на улицах Терешковой и Вадинской. На местах работает техника МБУ «Пензавтодор», МУП по очистке города и ресурсоснабжающей организации», - уточнили в пресс-службе администрации.

Работы по откачке талых вод также ведутся в микрорайонах Кривозерье, Шуист, Согласие, Веселовка, Райки, в Цыганском поселке. На улицы Мичурина, Кривозерье, Райки, Ростовскую, в проезд Некрасова и на другие участки завезены мешки с песком.

На совещании было решено приобрести дополнительное оборудование для своевременной откачки воды.

«За каждой зоной, где скапливается вода, нужно закрепить кураторов, которые должны постоянно мониторить участки и оперативно принимать решения по возникающим вопросам», - заключил Басенко.

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