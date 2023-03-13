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Общество

Врачи больше не видят смысла в подсчете привитых от коронавируса

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Официальный портал о COVID-19 стопкоронавирус.рф больше не подсчитывает данные о коллективном иммунитете в регионах. Ранее эта информация использовалась для введения ограничений.

Как сообщает «Коммерсантъ», в нынешних условиях такая практика уже не нужна.

Сами специалисты решение об отказе подсчитывать показатели коллективного иммунитета объяснили тем, что антитела к вирусу обнаружили у многих россиян, которые никогда не делали прививку и не имели клинических проявлений инфекции.

Медики отмечают, что коронавирус теперь переносится гораздо легче и чаще всего сопровождается симптомами обычного ОРЗ, поражая верхние дыхательные пути и не переходя в пневмонию.

«Прежде в больницу в основном попадали люди в возрасте от 65 лет. Теперь госпитализация чаще требуется горожанам старше 80 лет. При этом коронавирус - далеко не первоочередная проблема для этих пациентов. Как правило, им необходимо комплексное лечение», - цитирует «Коммерсантъ» главврача московской горбольницы имени Боткина Дениса Гусева.

По мнению специалистов, решение стопкоронавирус.рф перестать публиковать данные о коллективном иммунитете означает, что больше нет острой ситуации с инфекцией, а также вспышек, которые перегружали бы систему здравоохранения.

Теперь подсчетом привитых будет заниматься Минздрав РФ. Данные намерены публиковать вместе со статистикой о вакцинированных от гриппа.

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