В Спасском кафедральном соборе пройдет большой концерт

10.03.2023 | 19:33

В самом большом православном храме региона пройдет концерт. Здесь организуют хоровой собор Пензенской митрополии, посвященный 80-летию со дня преставления Александра Никольского - церковного композитора, дирижера, уроженца Пензенской области. Выступать коллективы будут там, где обычно проходят литургии.

«Выбрали храм потому, что произведения все будут только церковные. Это будут те богослужебные песнопения, которые и исполняются в храме», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Перед прихожанами выступят девять коллективов - взрослые и детские хоры из областного центра, Кузнецка, пензенской семинарии.

Специальным гостем хорового собора станет Александр Занорин, ректор Саратовской консерватории. Он проведет мастер-классы, а затем под его руководством выступит сводный коллектив из 180 человек.

«Произведения Александра Васильевича Никольского не являются доступными в широком смысле этого слова для наших церковных хоров в теперешнем виде. Он писал произведения для синодального хора. Нам было очень сложно, но мы выбрали все, что только возможно, и будем исполнять только Никольского», - рассказала регент хора Спасского кафедрального собора Ольга Горшенева.

Хоровой собор Пензенской митрополии пройдет 19 марта.