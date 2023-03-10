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Общество

В Спасском кафедральном соборе пройдет большой концерт

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В самом большом православном храме региона пройдет концерт. Здесь организуют хоровой собор Пензенской митрополии, посвященный 80-летию со дня преставления Александра Никольского - церковного композитора, дирижера, уроженца Пензенской области. Выступать коллективы будут там, где обычно проходят литургии.

«Выбрали храм потому, что произведения все будут только церковные. Это будут те богослужебные песнопения, которые и исполняются в храме», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Перед прихожанами выступят девять коллективов - взрослые и детские хоры из областного центра, Кузнецка, пензенской семинарии.

Специальным гостем хорового собора станет Александр Занорин, ректор Саратовской консерватории. Он проведет мастер-классы, а затем под его руководством выступит сводный коллектив из 180 человек.

«Произведения Александра Васильевича Никольского не являются доступными в широком смысле этого слова для наших церковных хоров в теперешнем виде. Он писал произведения для синодального хора. Нам было очень сложно, но мы выбрали все, что только возможно, и будем исполнять только Никольского», - рассказала регент хора Спасского кафедрального собора Ольга Горшенева.

Хоровой собор Пензенской митрополии пройдет 19 марта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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