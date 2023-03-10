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Общество

На Шуисте обещают построить спорткомплекс с бассейном и саунами

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Вопрос отсутствия спортивных объектов в пензенских микрорайонах Шуист и Пенза-II поднял местный житель Вячеслав Л. в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Нет ни бассейна, ни спортзала. На ул. Дружбы «Витязь» в ужасающем состоянии - дети занимаются, стадион «Спартак» в ужасном состоянии - дети занимаются, велотрек весь развален, спортзал в ДК «Дружба» ужасен. Напоминаю, это огромные микрорайоны, в которые не вкладывается ничего. Строятся только магазины, пивнушек много и ларьков с табаком», - высказал претензии горожанин.

Ответ пришел из администрации Пензы. В нем говорится, что на 2024 год на Шуисте запланировано строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса - с бассейном, саунами и футбольным полем.

Площадь земельного участка, на котором предполагается возвести объект, составляет 13 734 кв. м. Он находится в процессе формирования и в дальнейшем будет поставлен на кадастровый учет.

«Есть подготовленное задание на проект. В настоящее время оно находится на согласовании. После доведения лимитов бюджетных ассигнований будут определены сроки строительства», - уточнили в мэрии.

Вопрос отсутствия спортивных объектов на Шуисте поднимался не раз. В частности, в феврале в городской думе обсуждалось плачевное состояние стадиона «Спартак». Еще в 2021 году на создание проекта его благоустройства городские власти намеревались направить больше 3 млн рублей. Планировалось, что на территории разместятся спортивные сооружения, зона отдыха. Однако сумму так и не выделили.

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