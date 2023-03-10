На 8 Марта по Спутнику прошел медведь с цветами

10.03.2023 | 15:15

Дарить радость по поводу и без - это в традициях «Термодома». В Международный женский день на набережной Города Спутника строительный холдинг устроил весеннюю акцию: всем проходившим мимо женщинам вручали тюльпаны.

Цветы представительницы прекрасной половины человечества получали из рук обаятельного плюшевого медведя, который особенно понравился детям. Так что с тюльпанами из парка ушли не только взрослые леди, но и совсем юные.

В воздухе уже ощущается весна, а это значит, что скоро в парк Спутника можно будет приходить не только за свежим воздухом на прогулку, но и за новыми впечатлениями от грядущих мероприятий. Сезон не за горами. Поэтому не забывайте проверять афишу на сайте penza-sputnik.ru, а еще удобнее скачать приложение «Термодом-сервис», чтобы всегда вовремя получать оповещения о важном.

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