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Общество

Кузнечанке пообещали отсыпать «дорогу испытаний» крошкой

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Жительница Кузнецка пожаловалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» на трудности, которые приходится преодолевать по пути к школе № 5, расположенной на улице 60-летия ВЛКСМ.

«К этой школе идет дорога, которую можно назвать «дорога испытаний». Зимой она превращается в каток, никогда ничем не посыпается. После снегопадов приходится лезть по сугробам, дорогу никто от снега не чистит. Весной и осенью эта дорога превращается в сплошные лужи, приходится прыгать по редким сухим островкам. А когда едут машины, спрятаться от брызг некуда», - описала женщина ситуацию.

По словам горожанки, в день по этому пути проходят более 1 000 человек.

«Обратите внимание на дорогу к школе № 5», - призвала женщина.

Ответ дали в администрации Кузнецка. В нем говорится, что участок дорожного полотна, ведущего к школе № 5, оформлен и поставлен на учет в качестве дороги, чего раньше не было.

На ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения планируется рассмотреть вопрос о разработке проектно-сметной документации и включении этого участка в план ремонта на 2024-2025 годы.

«В весенний период при благоприятных погодных условиях будет произведена подсыпка участка асфальтовой крошкой», - пообещали в мэрии города.

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Источник — фото pixabay.com
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