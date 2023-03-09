В Пензе стражи порядка провели рейд по питейным заведениям

170 сотрудников полиции и Госавтоинспекции отметили праздник особыми мероприятиями. Первые были заняты походами по питейным заведениям города, вторые - поиском любящих принять на грудь водителей. В каких-то кафе стражи порядка ограничились профилактическими беседами, в других пришлось составлять административные протоколы.
Девушка-продавец не стала отрицать свою причастность к продаже спиртного.
«Зашел молодой человек, попросил продать бутылку пива и 100 граммов водки. У нас лицензии на водку нет. Больше такого не произойдет», - рассказала она.
«За время проведения операции полицейские посетили 44 питейных увеселительных заведения города Пензы. Было выявлено и задокументировано 7 административных правонарушений. Пресечен факт в питейном заведении на улице Ленинградской незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена», - сообщил врио заместителя начальника полиции УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.
Полицейский рейд по городу Пензе прошел в рамках введенного в регионе усиленного режима охраны порядка и общественной безопасности.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀