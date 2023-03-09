В «Доме у школы» в ЖК «Арбековская застава» есть все необходимое

09.03.2023 | 13:52

«Дом у школы» - полюбившееся многим покупателям 11-е строение в 6-м микрорайоне Арбеково от группы компаний «Территория жизни». В марте застройщик предлагает лучшие цены на квартиры в нем в ипотеку с субсидированием от 4%.

Рядом с домом есть все необходимое для комфортной жизни семьи: новая школа, детские сады, магазины, аптеки и салоны красоты, остановки общественного транспорта. На первом этаже здания в апреле откроется православный клуб раннего развития «Колокольчик».

Современная школа № 78 находится в непосредственной близости к дому, а это значит, что путь ребенка до образовательного учреждения удобен и безопасен. На территории школы - прекрасные спортивные площадки и стадион для игры в футбол с беговой дорожкой, вечером здесь можно позаниматься спортом или поиграть в футбол, или просто прогуляться.

Стоит отметить, что ГК «Территория жизни» вместе с руководством образовательного учреждения организует совместные спортивные проекты, направленные на популяризацию массового спорта и здорового образа жизни, привлекая как сотрудников компании, так и жителей ЖК «Арбековская застава».

«Нравится, что все необходимое здесь рядом. Купили просторную трехкомнатную квартиру в доме у школы с прицелом на большую семью, чтобы всем хватило места. То, что школа рядом, - это очень важно для нас. А во дворах - благоустроенная территория», - прокомментировал покупатель Денис.

Особенность «Дома у школы» - продуманные классические планировки квартир, отличные виды на городские и природные ландшафты. Квартиры в нем сдаются с предчистовой отделкой - это отличная возможность реализовать собственные дизайнерские решения.

В доме большой выбор классических планировок - однокомнатные, просторные двух- и трехкомнатные квартиры для семьи. А в марте застройщик предлагает специальные цены на готовое жилье и честное субсидирование ипотечной ставки от 4% в рамках сотрудничества с ведущими банками. Можно приобрести квартиры как на этапе строительства, так и в сданных очередях, сразу получив ключи.

«Например, ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру составит 18 428 рублей, а первоначальный взнос - 961 112 рублей. А еще благодаря акции «Удваиваем маткапитал» ** сейчас семьи с детьми могут также воспользоваться материнским капиталом и купить жилье с выгодой до 1 550 000 рублей. При этом суммы увеличенного капитала хватит на первоначальный взнос по ипотеке», - пояснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Все, кто интересуется покупкой квартиры, могут воспользоваться действующими предложениями от группы компаний «Территория жизни». Посетить офис продаж и шоурумы компании можно, записавшись на визит по телефону 203-000. Менеджеры подробно проконсультируют по всем вопросам и подберут нужный вариант квартиры. Для удобства клиентов офисы работают без перерыва и выходных. Адреса: ул.65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до - 6 млн руб.

** Название рекламной акции «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 2- и 3-комнатные квартиры, расположенные в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-4-й этапы строительства введены в эксплуатацию), строении 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31, в строении 11 по адресу: ул. Яшиной, 8. Клиент может приобрести квартиру с отделкой Smart Pro: установлены межкомнатные двери и натяжные потолки, сантехника и санфаянс, ламинат светлых тонов, поклеены флизелиновые обои, установлена стиральная машина и кухонный модуль.

Все условия акции можно узнать по телефону 8 (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции с 01.02.2023 по 31.03.2023. Количество квартир ограничено.

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