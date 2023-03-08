Россияне уверены: женщинам живется хуже, чем мужчинам

08.03.2023 | 16:44

Большинство россиян считают, что женщинам живется хуже, чем мужчинам. Таковы данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» к 8 Марта.

37% жителей страны уверены, что жизнь представительниц слабого пола тяжелее. Среди причин они указали большее количество забот по хозяйству, ответственность за семью и воспитание детей, необходимость сочетать работу с домашними обязанностями, более низкие зарплаты, трудности с поиском работы, малое число достойных мужчин и др.

34% россиян считают, что женщинам и мужчинам живется одинаково.

16% жителей страны уверены: тяжелее представителям сильного пола. Из аргументов - женщин обеспечивают мужчины и несут ответственность за них, государство больше заботится о женщинах, для женщин есть больше рабочих мест и работа у них легче, женщины не военнообязанные, легче приспосабливаются к внешним обстоятельствам, более выносливы и др.

Большая часть опрошенных (82%) не видят ничего плохого в том, что жена зарабатывает больше мужа. А 51% думают, что женщинам нужно активнее участвовать в политике.