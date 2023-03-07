На очистных сооружениях в Пензе установили новую систему вентиляции

07.03.2023 | 11:50

В рамках производственной программы «РКС-Пенза» на городских очистных сооружениях канализации в здании «Решетки 1-й очереди» смонтировали и ввели в эксплуатацию системы приточной и вытяжной вентиляции. Модернизация была выполнена в счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

«Конструкция выполнена из полипропилена. Применение данного материала увеличивает межремонтный период систем вентиляции, что оказывает существенное влияние на экономию финансовых средств при планировании и проведении планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания вентсистем», - рассказал главный энергетик «РКС-Пенза» Александр Лесогорский.

С этой же целью в здании лаборатории отдела контроля качества промышленных стоков заменили изношенные воздуховоды и фасонные элементы из оцинкованной стали на воздуховоды из нержавеющей стали.

«Подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию систем вентиляции шести канализационных насосных станций с учетом требований современных технологий в области очистки и вентиляции воздуха», - добавил Александр Лесогорский.