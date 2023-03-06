Пензенские верующие отметили Торжество православия

06.03.2023 | 20:24

Первая неделя Великого поста завершилась особенным молебным пением в храмах. В Спасском кафедральном соборе - Торжество православия. Этот христианский праздник собирает верующих под куполами церквей еще с IX века.

Больше ста лет длилось иконоборчество, православные отстаивали право изображать лики Иисуса Христа, Девы Марии и других святых. Окончательная победа над ересью восторжествовала в первое великопостное воскресенье 843 года. И с тех пор в этот день в храмах воспевают благодарность созидателям церкви, подвижникам православия в разных землях, вспоминают воинов - защитников христианства.

«Мы будем молиться и о тех, кто сегодня стоит у кормила святой церкви, то есть о всех тех, кто управляет церковью, чтобы Господь помог им, не ошибаясь, не уклоняясь от истинной веры, провести этот корабль святой православной церкви», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Богослужение в этот праздник отличается от обычного воскресного. После литургии совершают чин Торжества православия, воспевают истинного Бога, согласно учению церкви произносят анафему еретикам и вероотступникам.

Торжество православия завершило первую неделю Великого поста. Особо ревностно соблюдающие диету в этот день могут приготовить ужин на растительном масле и выпить немного освященного в храме вина. Но устраивать шумные празднования и приглашать много гостей церковь не рекомендует. Первая неделя - лишь одна седьмая пути, на который ступает истинный христианин каждую весну. Православным жить аскетически нужно до самой Пасхи. В этом году ее отметят 15 апреля.