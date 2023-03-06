На семьи мобилизованных намерены оформить паспорта

06.03.2023 | 14:54

Проект по созданию паспортов семей мобилизованных хотят распространить на всю страну. Пока такой документ, в котором отображены потребности близких призванного в ряды ВС РФ, действует в Курганской области.

Идею распространить проект и в других регионах поддержал в понедельник, 6 марта, Президент России Владимир Путин.

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного - очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», - прокомментировал он.

Как уточняет ТАСС, в документе обозначается широкий спектр вопросов: газификация, ремонт кровли, квартиры, потребность в медицинской помощи, материальной поддержке. Благодаря паспорту, все проблемы можно решить в короткие сроки.

В Пензенской области помощью семьям мобилизованных занимаются специально созданные центры социально-бытовой помощи. Их сотрудники также решают вопросы газификации, трудоустройства близких призванных, оформления материальной помощи и другие.