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Общество

На семьи мобилизованных намерены оформить паспорта

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Проект по созданию паспортов семей мобилизованных хотят распространить на всю страну. Пока такой документ, в котором отображены потребности близких призванного в ряды ВС РФ, действует в Курганской области.

Идею распространить проект и в других регионах поддержал в понедельник, 6 марта, Президент России Владимир Путин.

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного - очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», - прокомментировал он.

Как уточняет ТАСС, в документе обозначается широкий спектр вопросов: газификация, ремонт кровли, квартиры, потребность в медицинской помощи, материальной поддержке. Благодаря паспорту, все проблемы можно решить в короткие сроки.

В Пензенской области помощью семьям мобилизованных занимаются специально созданные центры социально-бытовой помощи. Их сотрудники также решают вопросы газификации, трудоустройства близких призванных, оформления материальной помощи и другие.

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