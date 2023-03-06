8 марта погода преподнесет пензячкам неприятный сюрприз

06.03.2023 | 12:46

В Пензенском гидрометеоцентре рассказали, какой окажется погода в Международный женский день. Как выяснилось, подарка от природы ждать не стоит.

По прогнозам синоптиков, 8 марта за окном будет облачно, пойдет мокрый снег с дождем, подует умеренный юго-западный ветер.

Не самое удачное время для прогулок в выходной. Если выйти, чтобы поздравить близких, все же придется - стоит прихватить зонт.

Что касается температуры, то днем термометры покажут +1...+3 градуса, ночью -3...-5.

На протяжении следующих суток с неба так и будет моросить, при этом ожидается уже не умеренный, а сильный ветер. Ночью от -1 до +1 градуса, днем - +2...+4.