Сетевое издание|18+|Пятница|3 мар 2023|14:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензенской области проведут рейды по местам концентрации подростков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С пятницы, 3 марта, в Пензенской области сотрудники полиции и Росгвардии перешли на усиленный режим охраны общественного порядка.

Соответствующее поручение дал накануне губернатор в связи с событиями, которые произошли в Брянской области.

2 марта в регион проникла диверсионно-разведывательная группа и обстреляла автомобиль в селе Любечане. Водитель погиб, 10-летний мальчик получил ранение. Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками. Диверсантов выдавили за пределы России, а затем нанесли по ним артиллерийский удар. Президент России Владимир Путин заявил, что атака на Брянскую область является терактом.

В Управлении МВД по Пензенской области конкретизировали план мероприятий, которые проведут силовики. Так, под особый контроль взяты социально значимые объекты места проведения массовых мероприятий, торговые и развлекательные центры.

Правоохранители проверят гостиницы, общежития и квартиры, сдаваемые в наем, а также посетят всех граждан, состоящих на профилактическом учете. Дополнительно пройдут рейды по местам концентрации подростков.

Полицейские будут активно проверять транспорт. Кроме того, организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки в интернете, сообщили в пресс-службе ведомства.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 58.мвд.рф
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте