В Пензенской области проведут рейды по местам концентрации подростков

03.03.2023 | 13:18

С пятницы, 3 марта, в Пензенской области сотрудники полиции и Росгвардии перешли на усиленный режим охраны общественного порядка.

Соответствующее поручение дал накануне губернатор в связи с событиями, которые произошли в Брянской области.

2 марта в регион проникла диверсионно-разведывательная группа и обстреляла автомобиль в селе Любечане. Водитель погиб, 10-летний мальчик получил ранение. Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками. Диверсантов выдавили за пределы России, а затем нанесли по ним артиллерийский удар. Президент России Владимир Путин заявил, что атака на Брянскую область является терактом.

В Управлении МВД по Пензенской области конкретизировали план мероприятий, которые проведут силовики. Так, под особый контроль взяты социально значимые объекты места проведения массовых мероприятий, торговые и развлекательные центры.

Правоохранители проверят гостиницы, общежития и квартиры, сдаваемые в наем, а также посетят всех граждан, состоящих на профилактическом учете. Дополнительно пройдут рейды по местам концентрации подростков.

Полицейские будут активно проверять транспорт. Кроме того, организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки в интернете, сообщили в пресс-службе ведомства.